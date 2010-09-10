Подскажите
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Подскажите
Скажите, у кого стоят пластиковые окна, они у вас нормально работают? Нет никаких заедании при открытии и закрытии? Просто я столкнулась с тем, что через раз происходит заедание и нормально окна не открываются. Подскажите, как можно устранить такую проблему?
Re: Подскажите
Я с такой проблемой, конечно, не сталкивалась, но тоже были некоторые проблемы с пластиковыми окнами. На самом деле мастер один опытный, который в сфере окон работает уже много лет сказал, что устранение заеданий должен производить мастер и с помощью только регулировки. Стоимость регулировки окон невысокая и можно себе позволить. Но, чтобы не сталкиваться с такими проблемами ежегодно окна нужно обслуживать какие бы у них, не стояли качественные механизмы. Чем лучше будет обслуживание механизмов, тем реже вы будете сталкиваться с какими-то поломками. Если вы не знаете, то регулировка окон зимой и летом тоже обязательно должна быть. Проигнорируете такой момент, то велик шанс, что неполадки только станут сильнее со временем, и понадобится уже полноценный ремонт.
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