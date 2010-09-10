Сообщение zevc » Сегодня, 14:19

Скажите, у кого стоят пластиковые окна, они у вас нормально работают? Нет никаких заедании при открытии и закрытии? Просто я столкнулась с тем, что через раз происходит заедание и нормально окна не открываются. Подскажите, как можно устранить такую проблему?