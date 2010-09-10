Сообщение zevc » Сегодня, 14:26

Всем привет! Собираемся с коллегами на корпоратив, но уже перепробовали все стандартные варианты – боулинг, караоке, ресторан. Хотим что-то новенькое, чтобы способствовало командообразованию, но при этом было весело и не требовало специальной подготовки. Может, кто-то был на необычном мероприятии и может посоветовать?