Музыкальное лото

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Музыкальное лото

Сообщение zevc » Сегодня, 14:26

Всем привет! Собираемся с коллегами на корпоратив, но уже перепробовали все стандартные варианты – боулинг, караоке, ресторан. Хотим что-то новенькое, чтобы способствовало командообразованию, но при этом было весело и не требовало специальной подготовки. Может, кто-то был на необычном мероприятии и может посоветовать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2684
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Музыкальное лото

Сообщение klonik » Сегодня, 18:31

Девочки, для корпоратива могу порекомендовать музыкальное лото – мы с коллегами недавно ходили и остались в полном восторге! Это идеальный формат для сплочения команды: все вместе угадываете песни, заполняете карточки и общаетесь в непринужденной обстановке. Никакой подготовки не требуется, правила объясняют на месте. Мы разделились на команды, что добавило азарта, а выступления комиков между раундами отлично разряжали атмосферу. Порадовала разнообразная кухня и коктейльная карта.
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