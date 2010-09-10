Музыкальное лото
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Музыкальное лото
Всем привет! Собираемся с коллегами на корпоратив, но уже перепробовали все стандартные варианты – боулинг, караоке, ресторан. Хотим что-то новенькое, чтобы способствовало командообразованию, но при этом было весело и не требовало специальной подготовки. Может, кто-то был на необычном мероприятии и может посоветовать?
Re: Музыкальное лото
Девочки, для корпоратива могу порекомендовать музыкальное лото – мы с коллегами недавно ходили и остались в полном восторге! Это идеальный формат для сплочения команды: все вместе угадываете песни, заполняете карточки и общаетесь в непринужденной обстановке. Никакой подготовки не требуется, правила объясняют на месте. Мы разделились на команды, что добавило азарта, а выступления комиков между раундами отлично разряжали атмосферу. Порадовала разнообразная кухня и коктейльная карта.
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