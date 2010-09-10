Подарок
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Подарок
Девочки, посоветуйте, что привезти в подарок родственникам из Петербурга, которые живут в Москве? Хочется чего-то необычного, но с петербургским колоритом. Может, кто-то знает интересные сувенирные лавки или что сейчас модно дарить? Не хочется везти банальные магниты или кружки с видами города.
Re: Подарок
Привет! Я недавно решала такой же вопрос. Из Петербурга я привезла авторские акварели с видами города от местных художников — смотрятся стильно и необычно. Еще отличным вариантом будут изделия Императорского фарфорового завода — это классика, которая всегда актуальна. Кстати, моя сестра живет в городе Москва, и она коллекционирует тематические сувениры из разных городов. Можно также поискать что-то с современным петербургским дизайном: сумки-шоперы с принтами мостов, стильные блокноты с карманными схемами метро или необычные сладости местных кондитерских в красивой упаковке.
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