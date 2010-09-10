Сообщение zevc » Сегодня, 14:39

Девочки, посоветуйте, что привезти в подарок родственникам из Петербурга, которые живут в Москве? Хочется чего-то необычного, но с петербургским колоритом. Может, кто-то знает интересные сувенирные лавки или что сейчас модно дарить? Не хочется везти банальные магниты или кружки с видами города.