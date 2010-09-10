Обучение

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Обучение

Сообщение zevc » Сегодня, 15:23

Здравствуйте! Ищу варианты для повышения квалификации, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, но времени на очное обучение категорически нет. Может, кто-то проходил дистанционные курсы? Какие организации надежные и выдают документы, которые работодатели реально признают?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2684
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Обучение

Сообщение klonik » Сегодня, 18:43

Привет! Я недавно прошла переподготовку в https://rostbk.com/ и осталась довольна. Всё удобно организовано - учишься в своём темпе, материалы понятные, а главное - получила диплом установленного образца, который в моей компании приняли без вопросов. Особенно порадовало, что консультанты всегда на связи и помогают с любыми вопросами. Для меня как для мамы двоих детей это было идеальным вариантом - училась поздними вечерами, когда малыши уже спали.
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