Обучение
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Обучение
Здравствуйте! Ищу варианты для повышения квалификации, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, но времени на очное обучение категорически нет. Может, кто-то проходил дистанционные курсы? Какие организации надежные и выдают документы, которые работодатели реально признают?
Re: Обучение
Привет! Я недавно прошла переподготовку в https://rostbk.com/ и осталась довольна. Всё удобно организовано - учишься в своём темпе, материалы понятные, а главное - получила диплом установленного образца, который в моей компании приняли без вопросов. Особенно порадовало, что консультанты всегда на связи и помогают с любыми вопросами. Для меня как для мамы двоих детей это было идеальным вариантом - училась поздними вечерами, когда малыши уже спали.
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