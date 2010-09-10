Сообщение zevc » Сегодня, 15:23

Здравствуйте! Ищу варианты для повышения квалификации, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, но времени на очное обучение категорически нет. Может, кто-то проходил дистанционные курсы? Какие организации надежные и выдают документы, которые работодатели реально признают?