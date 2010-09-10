Сообщение zevc » Сегодня, 15:35

Посоветуйте мне какое-нибудь средство от выпадения волос? Может, кто-то из вас использует и вам нравится результат? Буду вам очень благодарна за советы и рекомендации. А то витамины пью и даже анализы сдавала и все в норме, а волосы выпадают. Вот и хочу что-нибудь использовать от выпадения.