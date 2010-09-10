Уход за волосами
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Уход за волосами
Посоветуйте мне какое-нибудь средство от выпадения волос? Может, кто-то из вас использует и вам нравится результат? Буду вам очень благодарна за советы и рекомендации. А то витамины пью и даже анализы сдавала и все в норме, а волосы выпадают. Вот и хочу что-нибудь использовать от выпадения.
Re: Уход за волосами
Всем привет! Мне помогла в борьбе с выпадением волос сыворотка селенцин. Изначально вообще не ожидала никакого результата, а тут все равно решила пройти курс, потому что пачка была куплена. Думаю, если после первой пачки не увижу результата больше и не приобрету. Но, какое мое было удивление, когда увидела результат после первой пачки, начали зарастать потихоньку виски, по проборам тоже есть волоски. Хоть и маленькие, но они все равно есть. Я вам советую тоже попробовать сыворотку, тем более если у вас есть проблемы с выпадением волос. Думаю, в любом случае такой лосьон только положительно скажется на ваших волосах.
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