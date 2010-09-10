Идеальное место для вечеринки с караоке
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Идеальное место для вечеринки с караоке
Идеальное место для вечеринки с караоке не подскажите?
Re: Идеальное место для вечеринки с караоке
Юбилей в лофте проводили. Место просто создано для подобного! Караоке на ура прошло) Вот https://vkyrse.com/arenda-lofta-dlya-ve ... om-formate почитайте про такой вариант. Может и сами захотите там устроить все)
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