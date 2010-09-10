Идеальное место для вечеринки с караоке

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2685
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Идеальное место для вечеринки с караоке

Сообщение klonik » Сегодня, 11:22

Идеальное место для вечеринки с караоке не подскажите?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2684
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Идеальное место для вечеринки с караоке

Сообщение zevc » Сегодня, 11:23

Юбилей в лофте проводили. Место просто создано для подобного! Караоке на ура прошло) Вот https://vkyrse.com/arenda-lofta-dlya-ve ... om-formate почитайте про такой вариант. Может и сами захотите там устроить все)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя