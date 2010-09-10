Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2685
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:04

Здравствуйте! Читаю про различные технологические новинки для автоматизации работы. Хотелось бы узнать больше о современных станках и их особенностях. Какие варианты стоят внимания?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:42

Привет! Современные станки с ЧПУ — отличные помощники в повышении эффективности. Я недавно смотрела что-то на сайте https://itkcnc.ru . У них есть модели для обработки металла, дерева и пластика. Очень впечатляющая точность, плюс можно настроить конструкцию под свои нужды. Ещё радует низкое энергопотребление и постоянная техподдержка. Индивидуальные условия оплаты — это удобство для небольших компаний или проектов. От всей души рекомендую!
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