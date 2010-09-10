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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2685 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 21:04 Здравствуйте! Читаю про различные технологические новинки для автоматизации работы. Хотелось бы узнать больше о современных станках и их особенностях. Какие варианты стоят внимания? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2686 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 22:42 Привет! Современные станки с ЧПУ — отличные помощники в повышении эффективности. Я недавно смотрела что-то на сайте https://itkcnc.ru . У них есть модели для обработки металла, дерева и пластика. Очень впечатляющая точность, плюс можно настроить конструкцию под свои нужды. Ещё радует низкое энергопотребление и постоянная техподдержка. Индивидуальные условия оплаты — это удобство для небольших компаний или проектов. От всей души рекомендую! Вернуться к началу

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