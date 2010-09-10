Сообщение klonik » Вчера, 15:44

Добрый день, сейчас очень много различных форумов, площадок, которые предлагают общение, информацию и полезные статьи для трейдеров. Скажите, а вы вообще общаетесь на таких форумах? Есть ли вообще смысл регистрироваться на таком форуме?