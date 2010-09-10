Форум трейдеров
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Форум трейдеров
Добрый день, сейчас очень много различных форумов, площадок, которые предлагают общение, информацию и полезные статьи для трейдеров. Скажите, а вы вообще общаетесь на таких форумах? Есть ли вообще смысл регистрироваться на таком форуме?
Re: Форум трейдеров
Здравствуйте, если вы торгуете на финансовом рынке, покупаете и хотите быть в курсе всей информации, то форум трейдеров вам будет более чем полезен. По крайней мере вы сможете на этом форуме найти товарищей, которые вам подходят по духу. А также можно на форумах задавать вопросы и получать ответы от опытных людей. Можно общаться не только на тему трейдинга, но и на другие вопросы. Но, я вам точно могу сказать, что форум вам будет очень интересен. По крайней мере если вы интересуетесь продажей и покупкой активов форум вам будет более чем интересен. Поэтому лишним уж форум такой точно не будет. А так, смотрите сами, как вам лучше в таком случае.
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