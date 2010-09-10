Форум трейдеров

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2688
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Форум трейдеров

Сообщение klonik » Вчера, 15:44

Добрый день, сейчас очень много различных форумов, площадок, которые предлагают общение, информацию и полезные статьи для трейдеров. Скажите, а вы вообще общаетесь на таких форумах? Есть ли вообще смысл регистрироваться на таком форуме?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2687
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Форум трейдеров

Сообщение zevc » Вчера, 19:34

Здравствуйте, если вы торгуете на финансовом рынке, покупаете и хотите быть в курсе всей информации, то форум трейдеров вам будет более чем полезен. По крайней мере вы сможете на этом форуме найти товарищей, которые вам подходят по духу. А также можно на форумах задавать вопросы и получать ответы от опытных людей. Можно общаться не только на тему трейдинга, но и на другие вопросы. Но, я вам точно могу сказать, что форум вам будет очень интересен. По крайней мере если вы интересуетесь продажей и покупкой активов форум вам будет более чем интересен. Поэтому лишним уж форум такой точно не будет. А так, смотрите сами, как вам лучше в таком случае.
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