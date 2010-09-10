Гид по Риму
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Гид по Риму
Добрый день, хочется в отпуск съездить в другую страну. Правда, я никак не могу куда съездить. Так как меня привлекает Рим и Грузия. Скажите, есть ли смысл ехать в Рим, как там с русскими экскурсоводами? Просто языка ведь мы не знаем и мне бы очень хотелось получить эмоции и знания, в том числе.
Re: Гид по Риму
Здравствуйте, в Риме можно найти экскурсовода, который рассказывает на русском языке. На самом деле их не очень много, но они есть. Кроме этого, когда мы ездили экскурсии в Риме очень интересные и занятные. Я вам могу посоветовать лучше выбрать все-таки Рим, потому что много достопримечательностей и мне вообще кажется, каждый должен посетить город. В Грузии мы тоже были, но очень дорогая страна я считаю. Продукты дорогие, экскурсии тоже дорогие. Но, тоже есть, конечно, что посмотреть. Но, мне Рим больше всего все-таки понравился. А если вам удастся найти русскоязычного гида, то вообще поездку в Рим вы сможете найти надолго. В общем, я советую вам перед поездкой поискать хорошего гида в Риме.
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