Сообщение klonik » Вчера, 16:04

Добрый день, хочется в отпуск съездить в другую страну. Правда, я никак не могу куда съездить. Так как меня привлекает Рим и Грузия. Скажите, есть ли смысл ехать в Рим, как там с русскими экскурсоводами? Просто языка ведь мы не знаем и мне бы очень хотелось получить эмоции и знания, в том числе.