Посуда

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2690
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Посуда

Сообщение zevc » Сегодня, 15:42

У кого есть посуда для приготовления Fissman? Как она вам по качеству? Понравился целый набор сковородок, сотейников и хочу купить. Но, почитала отзывы, что у кого-то начинает со временем покрытие слезать и пища пригорать. Хотелось бы ваше мнение услышать по этому поводу.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2690
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Посуда

Сообщение klonik » Сегодня, 17:47

У меня посуда Fissman уже очень давно. При чем есть как тарелки, так и сковородки. Я про нее плохого ничего сказать не могу, пользуюсь с большим удовольствием. Знаете, если правильно за сковородками ухаживать, правильно обрабатывать перед использованием и мыть не абразивными средствами сковороды тогда прослужат очень долго. Кто оставляет о такой посуде плохие отзывы вероятнее всего неправильно ухаживали или просто не бережно относились. У меня есть подруга, которая сковородку купила несколько лет назад и до сих пор она у нее в очень хорошем состоянии. Посуда, конечно, хорошая, но и стоит она недешево. Можно уловить сковородки по акции и хорошей скидкой.
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