Сообщение zevc » Сегодня, 15:42

У кого есть посуда для приготовления Fissman? Как она вам по качеству? Понравился целый набор сковородок, сотейников и хочу купить. Но, почитала отзывы, что у кого-то начинает со временем покрытие слезать и пища пригорать. Хотелось бы ваше мнение услышать по этому поводу.