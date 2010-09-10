Сообщение zevc » Сегодня, 16:05

Девчонки, привет! Я сейчас ищу себе блузку с необычным принтом, а-ля 90-е годы. Скажите, реально ли сейчас вообще блузку тех лет в хорошем состоянии и самое главное из натурального шелка. По очень привлекательной стоимости? Если вы знаете, где я могу ее посмотреть подскажите, пожалуйста.