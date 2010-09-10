Одежда
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Одежда
Девчонки, привет! Я сейчас ищу себе блузку с необычным принтом, а-ля 90-е годы. Скажите, реально ли сейчас вообще блузку тех лет в хорошем состоянии и самое главное из натурального шелка. По очень привлекательной стоимости? Если вы знаете, где я могу ее посмотреть подскажите, пожалуйста.
Re: Одежда
Привет, а ты в секонд-хенд не заглядывала? Мне кажется, что в таких магазинах можно найти все угодно. Не только блузку из 90-х годов, есть даже и ранних годов. Я вам рекомендую посмотреть такие вещи тут https://u-plyli.com/ . Сам по себе магазин необычный, очень интересный и можно найти очень оригинальные вещи при чем в единственном даже экземпляре. Тем более тут цены очень даже и неплохие, мне кажется если сравнивать с другими секонд-хендами. Я в любом случае тебе рекомендую посмотреть в этом магазине блузку, думаю подобрать тут все равно сможешь. Можете даже доставку организовать, магазин организует доставку транспортной компанией СДЭК. Так что смело можете обращаться в этот магазин и приобретать понравившиеся вещи.
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