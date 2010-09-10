Подшипники

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zevc
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Сообщения: 2690
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подшипники

Сообщение zevc » Сегодня, 16:20

Ребят, привет! Скажите, а в Санкт-Петербурге, где можно выгодно приобрести шариковые подшипники? Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите. Потому что нам нужны на оборудование подшипники и много. Хотелось бы выгодно приобрести, если знаете, подскажите, где можно приобрести?
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