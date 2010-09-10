Подшипники
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Подшипники
Ребят, привет! Скажите, а в Санкт-Петербурге, где можно выгодно приобрести шариковые подшипники? Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите. Потому что нам нужны на оборудование подшипники и много. Хотелось бы выгодно приобрести, если знаете, подскажите, где можно приобрести?
Re: Подшипники
Привет, большой ассортимент подшипников представлено тут https://купитьподшипники.рф . На самом деле очень хорошая компания, которая предлагает оригинальные европейские и японские подшипники из наличия, и под заказ с минимальными сроками поставки из-за границы. Такого большого ассортимента вы нигде не сможете найти. По Питеру вообще доставка может занять один день, так как много подшипников у компании находится на складе. Я вам советую обратиться в эту компанию, потому что она осуществляет поставки подшипников более 8 лет. Отлично знает номенклатуру. А работники компании оперативно сообщают информацию по цене и наличию товара на складе. В общем, я вам советую все-таки обратиться в эту компанию.
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