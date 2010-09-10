Подшипники

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2690
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подшипники

Сообщение zevc » Вчера, 16:20

Ребят, привет! Скажите, а в Санкт-Петербурге, где можно выгодно приобрести шариковые подшипники? Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите. Потому что нам нужны на оборудование подшипники и много. Хотелось бы выгодно приобрести, если знаете, подскажите, где можно приобрести?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2692
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подшипники

Сообщение klonik » Сегодня, 10:11

Привет, большой ассортимент подшипников представлено тут https://купитьподшипники.рф . На самом деле очень хорошая компания, которая предлагает оригинальные европейские и японские подшипники из наличия, и под заказ с минимальными сроками поставки из-за границы. Такого большого ассортимента вы нигде не сможете найти. По Питеру вообще доставка может занять один день, так как много подшипников у компании находится на складе. Я вам советую обратиться в эту компанию, потому что она осуществляет поставки подшипников более 8 лет. Отлично знает номенклатуру. А работники компании оперативно сообщают информацию по цене и наличию товара на складе. В общем, я вам советую все-таки обратиться в эту компанию.
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