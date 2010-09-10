Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2694
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:51

Всем привет! Где мне можно побольше узнать информации про препарат для мужчин «Афалаза»? Говорят, что многие мужчины принимают этот препарат просто для профилактики. Если вы знаете, что собой представляет этот препарат расскажите?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2693
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:35

Привет, всю информацию про препарат «Афалаза» вы можете узнать на сайте afalaza.ru. Вы правы, многим мужчинам такой препарат назначают врачи в качестве профилактики. Обычно назначают если есть у мужчины доброкачественная гиперплазия предстательной железы, учащенное мочеиспускание, частые ночные позывы к мочеиспусканию, боль и дискомфорт в области промежности. Правда пить такой препарат нужно курсом, по инструкции написано, что нужно принимать 2 таблетки, 2 раза в сутки и 12 месяцев. Ну, я думаю, что не нужно самостоятельно назначать себе такой препарат, хоть является и безрецептурным. Все-таки лучше всего принимать по рекомендации врача. Если хочет ваш мужчина пропить, я вам рекомендую обратиться за консультацией к врачу.
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