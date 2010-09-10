Сообщение klonik » Сегодня, 16:52

Всем привет! Сын очень хочет у меня научиться играть на гитаре. Я посмотрела объявления в Алматы, но ни одного преподавателя не смогла найти. Может быть, кто-нибудь из вас знает хорошего, опытного преподавателя по гитаре? Если вы мне подскажите, очень хорошо меня выручите.