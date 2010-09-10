Музыкальная школа
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Музыкальная школа
Всем привет! Сын очень хочет у меня научиться играть на гитаре. Я посмотрела объявления в Алматы, но ни одного преподавателя не смогла найти. Может быть, кто-нибудь из вас знает хорошего, опытного преподавателя по гитаре? Если вы мне подскажите, очень хорошо меня выручите.
Re: Музыкальная школа
Привет, есть в Алматы музыкальная школа Rock School. Вы можете к ним обратиться, они предлагают различное обучение. В том числе предлагают даже и обучение на гитаре. Я тоже училась в этой школе и могу сказать, что тут обучают профессиональные люди. Мне нравится, что можно брать абонементы в этой школе. А также можно попробовать сходить на первый урок. Я даже вам рекомендую сделать именно так. По крайней мере ваш ребенок сможет понять, нравится ему гитара и будет ли он проходить обучение. Мне преподаватель рассказывал, что многие мечтают обучиться игры на гитаре. А, когда пробуют отказываются, переходят к другому инструменту. Многим гитара не по душе. Поэтому я вам и рекомендую обратиться именно в эту музыкальную школу для подробной информации.
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