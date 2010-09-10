Подскажите
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Подскажите
У моего ребенка есть аденойды и мы периодически проводим обследование. Лор, к которому мы постоянно ходим вообще мне не нравиться. Потому что грубый, неаккуратный, может быть и компетентный. Но ни мне, ни моему ребенку с ним не комфортно. Подскажите, может в Питере в какой-нибудь клинике есть хороший ЛОР?
Re: Подскажите
Есть детский лор в сети клиник «Вирилис». Я вообще если честно с ребенком хожу исключительно только сюда. Потому что выбираю клинику, которая находиться рядом с домом и мне не нужно ехать с ребенком через весь город. Тем более всегда есть свободная запись, очень удобно на самом деле. Кроме всего этого в этой клиники очень компетентные специалисты, стаж работы очень большой. Поэтому я врачам очень доверяю тут. По стоимости вполне нормально, меня устраивает. Сейчас вообще медицинские услуги очень дорогие, поэтому выбирать особо и не приходится. Идти в государственную, где тебе нахамят или в платную, где будут относиться по-человечески. Вот как-то так, если нужен ЛОР тоже можете обратиться в сеть этих клиник.
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