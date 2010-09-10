Сообщение klonik » Сегодня, 17:02

У моего ребенка есть аденойды и мы периодически проводим обследование. Лор, к которому мы постоянно ходим вообще мне не нравиться. Потому что грубый, неаккуратный, может быть и компетентный. Но ни мне, ни моему ребенку с ним не комфортно. Подскажите, может в Питере в какой-нибудь клинике есть хороший ЛОР?