Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2694
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:58

Доброе утро, друзья! Можете мне подробно рассказать, как правильно обрезать ветки туи? Очень нравятся эти растения, довольно неприхотливы в выращивании, но вот стрижку не умею делать))
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