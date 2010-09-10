Подскажите
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Подскажите
Доброе утро, друзья! Можете мне подробно рассказать, как правильно обрезать ветки туи? Очень нравятся эти растения, довольно неприхотливы в выращивании, но вот стрижку не умею делать))
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