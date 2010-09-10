Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2694
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 13:58

Доброе утро, друзья! Можете мне подробно рассказать, как правильно обрезать ветки туи? Очень нравятся эти растения, довольно неприхотливы в выращивании, но вот стрижку не умею делать))
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2695
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:21

Здравствуйте! Вы вполне можете самостоятельно обстричь деревья. Я в свое время изучила несложные правила, как обрезать тую . Здесь пошагово и в картинках всё рассказывают о туях и уходе за ними. В принципе, ничего сложного в уходе туи нет. Главное, не пересушивать почву и вовремя обрезать сухие и сломанные веточки.
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