Подскажите
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Подскажите
Доброе утро, друзья! Можете мне подробно рассказать, как правильно обрезать ветки туи? Очень нравятся эти растения, довольно неприхотливы в выращивании, но вот стрижку не умею делать))
Re: Подскажите
Здравствуйте! Вы вполне можете самостоятельно обстричь деревья. Я в свое время изучила несложные правила, как обрезать тую . Здесь пошагово и в картинках всё рассказывают о туях и уходе за ними. В принципе, ничего сложного в уходе туи нет. Главное, не пересушивать почву и вовремя обрезать сухие и сломанные веточки.
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