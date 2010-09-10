Эндокринолог
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Эндокринолог
Не могу никак записаться к эндокринологу у нас в поликлинике, врач то в отпуске, то на больничном, то места уже все разобрали. Думаю сходить платно, но из платных врачей никого не знаю. Можете кого-то прямо хорошего порекомендовать, чтобы нашел проблему?
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