Эндокринолог

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2696
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Эндокринолог

Сообщение klonik » Сегодня, 13:15

Не могу никак записаться к эндокринологу у нас в поликлинике, врач то в отпуске, то на больничном, то места уже все разобрали. Думаю сходить платно, но из платных врачей никого не знаю. Можете кого-то прямо хорошего порекомендовать, чтобы нашел проблему?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2695
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Эндокринолог

Сообщение zevc » Сегодня, 20:54

Если готовы записаться к платному эндокринологу, то эту https://junona-nsk.ru/services/jendokrinolog/ клинику рекомендую, я в восторге от врачей. Приходила с проблемой, оказалось, что это другой профиль врача. Повторно записываться не пришлось, меня просто за руку отвели в нужный кабинет, приняли без очереди. Никаких анализов лишних, обследований, все исключительно по делу.
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