Штатив
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Штатив
Девочки, подскажите, где сейчас можно купить качественный штатив? Уже за последние пару месяцев четыре штуки сменила. То ноги отваливаются, то крепление выходит из строя. Если вы знаете, где качественное продается, подскажите?
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