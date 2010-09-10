Штатив

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zevc
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Сообщения: 2699
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Штатив

Сообщение zevc » Сегодня, 12:27

Девочки, подскажите, где сейчас можно купить качественный штатив? Уже за последние пару месяцев четыре штуки сменила. То ноги отваливаются, то крепление выходит из строя. Если вы знаете, где качественное продается, подскажите?
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