Штатив
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Штатив
Девочки, подскажите, где сейчас можно купить качественный штатив? Уже за последние пару месяцев четыре штуки сменила. То ноги отваливаются, то крепление выходит из строя. Если вы знаете, где качественное продается, подскажите?
Re: Штатив
Посмотрите штатив тут https://bobbystore.kg/category/photovid ... ilizatory/ . Мы, когда в Бишкек ездили, заказывала тоже у них штатив. Хороший, до сих пор у меня и хорошо служит. Правда я брала недешевый, пришлось отдать довольно-таки крупную сумму денег, но я если честно вообще нисколько не жалею. Поэтому если вы хотите реально купить хорошего качества штатив вам рекомендую обратиться в этот магазин. Тут есть гарантия, сертификаты качества. А также опытные консультанты, которые разбираются в оборудование и готовы помочь в выборе. Еще есть какая-то бонусная система, но я вам про нее не расскажу. Потому что сама про нее не узнавала, вам насчет этого лучше все обратиться к консультанту магазина.
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