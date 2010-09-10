Штатив

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2700
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Штатив

Сообщение zevc » Вчера, 12:27

Девочки, подскажите, где сейчас можно купить качественный штатив? Уже за последние пару месяцев четыре штуки сменила. То ноги отваливаются, то крепление выходит из строя. Если вы знаете, где качественное продается, подскажите?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Штатив

Сообщение klonik » Вчера, 19:55

Посмотрите штатив тут https://bobbystore.kg/category/photovid ... ilizatory/ . Мы, когда в Бишкек ездили, заказывала тоже у них штатив. Хороший, до сих пор у меня и хорошо служит. Правда я брала недешевый, пришлось отдать довольно-таки крупную сумму денег, но я если честно вообще нисколько не жалею. Поэтому если вы хотите реально купить хорошего качества штатив вам рекомендую обратиться в этот магазин. Тут есть гарантия, сертификаты качества. А также опытные консультанты, которые разбираются в оборудование и готовы помочь в выборе. Еще есть какая-то бонусная система, но я вам про нее не расскажу. Потому что сама про нее не узнавала, вам насчет этого лучше все обратиться к консультанту магазина.
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