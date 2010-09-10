Отель в Сочи

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zevc
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Сообщения: 2699
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Отель в Сочи

Сообщение zevc » Сегодня, 12:57

Мама у меня тут в отпуск ездила, приехала минус три килограмма и ни капли целлюлита. Говорит, что ходила на какие-то массажи и обертывания, вот так они ей помогли. Мы собираемся ехать в Сочи, там где-то делают аналогичные процедуры? Тоже хочу такой результат.
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