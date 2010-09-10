Отель в Сочи
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Отель в Сочи
Мама у меня тут в отпуск ездила, приехала минус три килограмма и ни капли целлюлита. Говорит, что ходила на какие-то массажи и обертывания, вот так они ей помогли. Мы собираемся ехать в Сочи, там где-то делают аналогичные процедуры? Тоже хочу такой результат.
Re: Отель в Сочи
Посмотрите на сайте manterasupreme.ru по спа программам, мне кажется, что у них что-то было. Я в отеле была по весне, не люблю жару, поэтому езжу на отдых вне сезона. Территория СПА шикарная, туда можно прямо на целый день уходить, до самого вечера. Думаю, что и то, что вам нужно там есть. От себя рекомендую сходить на обертывания, очень расслабляет и тоже лишнюю воду выводит.
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