Отель в Сочи

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2700
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Отель в Сочи

Сообщение zevc » Вчера, 12:57

Мама у меня тут в отпуск ездила, приехала минус три килограмма и ни капли целлюлита. Говорит, что ходила на какие-то массажи и обертывания, вот так они ей помогли. Мы собираемся ехать в Сочи, там где-то делают аналогичные процедуры? Тоже хочу такой результат.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Отель в Сочи

Сообщение klonik » Вчера, 20:09

Посмотрите на сайте manterasupreme.ru по спа программам, мне кажется, что у них что-то было. Я в отеле была по весне, не люблю жару, поэтому езжу на отдых вне сезона. Территория СПА шикарная, туда можно прямо на целый день уходить, до самого вечера. Думаю, что и то, что вам нужно там есть. От себя рекомендую сходить на обертывания, очень расслабляет и тоже лишнюю воду выводит.
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