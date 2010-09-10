Сообщение zevc » Сегодня, 13:05

Добрый день, я знаю, что в Сочи очень много зон отдыха. Есть специализированные отели и даже полноценные курортные зоны. Подскажите, а можно ли там не только отдохнуть, но при этом получить еще и оздоровление? Хочется порадовать своих пожилых родственников и отправить отдохнуть. Правда, я не знаю куда именно.