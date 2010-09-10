Отель с лечением в Сочи

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2699
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Отель с лечением в Сочи

Сообщение zevc » Сегодня, 13:05

Добрый день, я знаю, что в Сочи очень много зон отдыха. Есть специализированные отели и даже полноценные курортные зоны. Подскажите, а можно ли там не только отдохнуть, но при этом получить еще и оздоровление? Хочется порадовать своих пожилых родственников и отправить отдохнуть. Правда, я не знаю куда именно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей