Отель с лечением в Сочи
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Отель с лечением в Сочи
Добрый день, я знаю, что в Сочи очень много зон отдыха. Есть специализированные отели и даже полноценные курортные зоны. Подскажите, а можно ли там не только отдохнуть, но при этом получить еще и оздоровление? Хочется порадовать своих пожилых родственников и отправить отдохнуть. Правда, я не знаю куда именно.
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