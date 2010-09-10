Отель с лечением в Сочи
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Отель с лечением в Сочи
Добрый день, я знаю, что в Сочи очень много зон отдыха. Есть специализированные отели и даже полноценные курортные зоны. Подскажите, а можно ли там не только отдохнуть, но при этом получить еще и оздоровление? Хочется порадовать своих пожилых родственников и отправить отдохнуть. Правда, я не знаю куда именно.
Re: Отель с лечением в Сочи
Здравствуйте! Есть очень классный отель с лечением Сочи Alean Family Sputnik. Мы в прошлом году всей семьей отдыхали и это очень классно на самом деле. Не только мы с мужем и детьми отдыхали, а еще с нами были свекровь и свекор. Очень хороший отдых у нас задался, мне понравилось. Самое главное, что в пользу для нашего организма все это пошло. Мы вдоволь наплавались, наелись спелых фруктов и принимали еще оздоровительный процедуры. По крайней мере я осталась очень довольна результатом, вам тоже советую посетить этот отель. Очень понравился сам отель и услуги, которые предлагает отель тоже. При чем я бы не сказала, что такой отдых нам обошелся как-то дорого. Мне кажется, что наоборот обошелся очень бюджетно. Попробуйте рассмотреть тоже такой вариант отдыха.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя