Отель с лечением в Сочи

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2700
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Отель с лечением в Сочи

Сообщение zevc » Вчера, 13:05

Добрый день, я знаю, что в Сочи очень много зон отдыха. Есть специализированные отели и даже полноценные курортные зоны. Подскажите, а можно ли там не только отдохнуть, но при этом получить еще и оздоровление? Хочется порадовать своих пожилых родственников и отправить отдохнуть. Правда, я не знаю куда именно.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Отель с лечением в Сочи

Сообщение klonik » Вчера, 20:31

Здравствуйте! Есть очень классный отель с лечением Сочи Alean Family Sputnik. Мы в прошлом году всей семьей отдыхали и это очень классно на самом деле. Не только мы с мужем и детьми отдыхали, а еще с нами были свекровь и свекор. Очень хороший отдых у нас задался, мне понравилось. Самое главное, что в пользу для нашего организма все это пошло. Мы вдоволь наплавались, наелись спелых фруктов и принимали еще оздоровительный процедуры. По крайней мере я осталась очень довольна результатом, вам тоже советую посетить этот отель. Очень понравился сам отель и услуги, которые предлагает отель тоже. При чем я бы не сказала, что такой отдых нам обошелся как-то дорого. Мне кажется, что наоборот обошелся очень бюджетно. Попробуйте рассмотреть тоже такой вариант отдыха.
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