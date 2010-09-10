Панорамные окна с обогревом
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Панорамные окна с обогревом
Всем привет, у кого установлены панорамные окна с обогревом? Хочу у вас спросить про эффективность, реально ли с ними теплом и не образуется ли конденсат, плесень? Я хочу установить, но при этом снизить количество отопительных приборов в доме. Что скажете мне по этому поводу?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей