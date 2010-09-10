Панорамные окна с обогревом

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2699
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Панорамные окна с обогревом

Сообщение zevc » Сегодня, 13:13

Всем привет, у кого установлены панорамные окна с обогревом? Хочу у вас спросить про эффективность, реально ли с ними теплом и не образуется ли конденсат, плесень? Я хочу установить, но при этом снизить количество отопительных приборов в доме. Что скажете мне по этому поводу?
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