Сообщение zevc » Сегодня, 13:13

Всем привет, у кого установлены панорамные окна с обогревом? Хочу у вас спросить про эффективность, реально ли с ними теплом и не образуется ли конденсат, плесень? Я хочу установить, но при этом снизить количество отопительных приборов в доме. Что скажете мне по этому поводу?