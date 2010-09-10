Панорамные окна с обогревом
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Панорамные окна с обогревом
Всем привет, у кого установлены панорамные окна с обогревом? Хочу у вас спросить про эффективность, реально ли с ними теплом и не образуется ли конденсат, плесень? Я хочу установить, но при этом снизить количество отопительных приборов в доме. Что скажете мне по этому поводу?
Re: Панорамные окна с обогревом
Привет, панорамные окна с обогревом отличные не только для частных домов, но и для городских квартир. Если вы думаете устанавливать или нет, я вас советую установить. Потому что с ними никаких потерять тепловых у вас точно не будет. Есть возможность использовать как основное или дополнительное отопление, устраняют они конденсат на поверхности. А насчет плесени вообще можете не переживать, ведь влаги нет и значит плесень, грибок на стекле и откосах точно не появится. Ну и самое главное, что будет поддержание комфортного микроклимата в вашем доме. У нас много соседей установили такие панорамные окна. Не дешево, конечно, но зато эффективно и очень красиво смотрится.
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