Панорамные окна с обогревом

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2700
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Панорамные окна с обогревом

Сообщение zevc » Вчера, 13:13

Всем привет, у кого установлены панорамные окна с обогревом? Хочу у вас спросить про эффективность, реально ли с ними теплом и не образуется ли конденсат, плесень? Я хочу установить, но при этом снизить количество отопительных приборов в доме. Что скажете мне по этому поводу?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Панорамные окна с обогревом

Сообщение klonik » Вчера, 20:42

Привет, панорамные окна с обогревом отличные не только для частных домов, но и для городских квартир. Если вы думаете устанавливать или нет, я вас советую установить. Потому что с ними никаких потерять тепловых у вас точно не будет. Есть возможность использовать как основное или дополнительное отопление, устраняют они конденсат на поверхности. А насчет плесени вообще можете не переживать, ведь влаги нет и значит плесень, грибок на стекле и откосах точно не появится. Ну и самое главное, что будет поддержание комфортного микроклимата в вашем доме. У нас много соседей установили такие панорамные окна. Не дешево, конечно, но зато эффективно и очень красиво смотрится.
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