Event агентство

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Event агентство

Сообщение Радищева » Вчера, 15:51

Порекомендуйте event агентство в Алматы.
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Event агентство

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 06:57

Обратитесь в компанию Маркетинговых Коммуникаций "Друзья" https://btlkz.kz/ Организация мероприятий это их основная специализация. Делают всё креативно и оригинально. Цены здесь на 10% ниже конкурентов. Контактный номер +7 727 34 66 777
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