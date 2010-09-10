Event агентство
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Event агентство
Порекомендуйте event агентство в Алматы.
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Event агентство
Обратитесь в компанию Маркетинговых Коммуникаций "Друзья" https://btlkz.kz/ Организация мероприятий это их основная специализация. Делают всё креативно и оригинально. Цены здесь на 10% ниже конкурентов. Контактный номер +7 727 34 66 777
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