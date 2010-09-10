Сообщение zevc » Вчера, 18:54

Подскажите, какие сейчас вообще есть площадки для инвестиций в стартапы? Что-то искала в интернете, а их оказывается очень много. Самое интересное, они все имеют большое преимущество. Поэтому порекомендуйте куда мне лучше всего обратиться?