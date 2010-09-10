Биржа стартапов
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Биржа стартапов
Подскажите, какие сейчас вообще есть площадки для инвестиций в стартапы? Что-то искала в интернете, а их оказывается очень много. Самое интересное, они все имеют большое преимущество. Поэтому порекомендуйте куда мне лучше всего обратиться?
Re: Биржа стартапов
Я с тобой соглашусь, площадок для инвестиций сейчас очень много, и чтобы не нарваться на мошенников нужно быть обязательно очень осторожным. Мне нравится платформа для инвесторов «Запуск». Она, конечно, частная, но предлагает покупку и продажу внебиржевых акций компаний и активов с высоким потенциалом доходности. Помимо размещения проектов на платформе, предоставляет услуги по подготовке пакета документов, разработке дорожной карты привлечения инвестиций и проведению роудшоу среди инвестиционных и бизнес-комьюнити. Если вы не разбираетесь в биржах, инвестициях я вам рекомендую все-таки обратиться к финансовому эксперту. Он вам обязательно что-то посоветует и предложит самый лучший вариант.
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