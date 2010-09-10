Сообщение klonik » 33 минуты назад

Ищу шубу из искусственного меха хорошего качества. Подскажите, где мне можно посмотреть? Потому что смотрела во всех известных магазинах и там ничего хорошего я не нашла. Если вы знаете, где можно посмотреть буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.