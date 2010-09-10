Покупка шубы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2703
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка шубы

Сообщение klonik » Сегодня, 13:36

Ищу шубу из искусственного меха хорошего качества. Подскажите, где мне можно посмотреть? Потому что смотрела во всех известных магазинах и там ничего хорошего я не нашла. Если вы знаете, где можно посмотреть буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2702
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка шубы

Сообщение zevc » Сегодня, 19:14

У меня осталось очень приятное впечатление от магазина Malina Siberian. Вы можете посмотреть ассортимент разнообразный, модели оригинальные, на этом сайте https://mehamalina.ru/ . Соотношение цены и качества очень порадовало. Огромное спасибо консультанту, который отвечал на все вопросы и рекомендовал мне верхнюю одежду. По всем интересующим вопросам они всегда были на связи. Покупала дубленку, удлиненную на зиму, тоже брала искусственную и очень мне она понравилась. Вам советую обратиться тоже в магазин, тут шубы из искусственного меха тоже есть и при чем в большом ассортименте. Я думаю, что вы вряд ли еще где-то найдете больше ассортимент верхней одежды чем тут. В общем, если вам интересно можете перейти по ссылке и заказать шубку.
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