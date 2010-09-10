Дистанционная практика
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Дистанционная практика
Как думаете, стоит мне купить практику или нет? Я обучаюсь на журналиста, но работать по профессии не собираюсь. Тратить свое время на практику мне тоже особо не хочется. Подумываю о покупке, но стоит это вообще выеденного яйца? Очень интересно ваше мнение по этому поводу.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя