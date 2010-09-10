Сообщение klonik » Сегодня, 14:02

Как думаете, стоит мне купить практику или нет? Я обучаюсь на журналиста, но работать по профессии не собираюсь. Тратить свое время на практику мне тоже особо не хочется. Подумываю о покупке, но стоит это вообще выеденного яйца? Очень интересно ваше мнение по этому поводу.