Дистанционная практика

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2703
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Дистанционная практика

Сообщение klonik » Сегодня, 14:02

Как думаете, стоит мне купить практику или нет? Я обучаюсь на журналиста, но работать по профессии не собираюсь. Тратить свое время на практику мне тоже особо не хочется. Подумываю о покупке, но стоит это вообще выеденного яйца? Очень интересно ваше мнение по этому поводу.
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