Дистанционная практика
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Дистанционная практика
Как думаете, стоит мне купить практику или нет? Я обучаюсь на журналиста, но работать по профессии не собираюсь. Тратить свое время на практику мне тоже особо не хочется. Подумываю о покупке, но стоит это вообще выеденного яйца? Очень интересно ваше мнение по этому поводу.
Re: Дистанционная практика
На самом деле сейчас очень много компаний, которые предлагают купить практику. В принципе это возможно, и я бы не сказала, что она обходится очень дорого. К тому же сейчас все отчеты выдаются с нормальными печатями. Как я понимаю, компания, которая реализует практику, связывается с компаниями и на официальной основе подписывает договор. По сути, тут все честно и без какого-либо обмана. Ведь есть категория людей, которые не хотят сами проходить практику и мне кажется, что купить практику просто отличный вариант. Тем более сейчас компании предлагают очень много профессий, и вы сможете найти свою. Решать вам, конечно, поэтому если надумаете купить практику проблем с поиском компании у вас точно не будет.
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