Вывоз мусора

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2703
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Вывоз мусора

Сообщение zevc » Сегодня, 17:37

Ребят, приветствую! Пожалуйста, поделитесь контактами организаций, которые вывозят крупногабаритный мусор из квартир в Москве. Ооочень нужно мне!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2704
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Вывоз мусора

Сообщение klonik » Сегодня, 20:26

Здравствуйте! Могу посоветовать этот вывоз мусора из квартиры в Москве . Уже несколько раз пользовались их услугами. Компания ответственная, всё делают вовремя. Очень радует, что грузчиков можно там же нанять. Позвонили по указанному на сайте номеру, легко записались на удобную дату и время. Теперь всем друзьям и знакомым советуем только эту компанию.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя