Вывоз мусора
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Вывоз мусора
Ребят, приветствую! Пожалуйста, поделитесь контактами организаций, которые вывозят крупногабаритный мусор из квартир в Москве. Ооочень нужно мне!
Re: Вывоз мусора
Здравствуйте! Могу посоветовать этот вывоз мусора из квартиры в Москве . Уже несколько раз пользовались их услугами. Компания ответственная, всё делают вовремя. Очень радует, что грузчиков можно там же нанять. Позвонили по указанному на сайте номеру, легко записались на удобную дату и время. Теперь всем друзьям и знакомым советуем только эту компанию.
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