Телефон
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Телефон
А какой марки у вас телефон?
Re: Телефон
У меня тринадцатый Айфон. Купила его себе сама на День Рожденье. Причем взяла тут https://platforma-ukraine.com.ua/ru/nova-tehnika/iphone-1/iphone-13 довольно таки дешево. Есть гарантия и в случае проблем смогут починить быстро. Признаюсь переход с андроида был непривычен)
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