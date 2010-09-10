Телефон

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Телефон

Сообщение Шапошникова » Вчера, 18:20

А какой марки у вас телефон?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Телефон

Сообщение Радищева » 33 минуты назад

У меня тринадцатый Айфон. Купила его себе сама на День Рожденье. Причем взяла тут https://platforma-ukraine.com.ua/ru/nova-tehnika/iphone-1/iphone-13 довольно таки дешево. Есть гарантия и в случае проблем смогут починить быстро. Признаюсь переход с андроида был непривычен)
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