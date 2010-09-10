Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2705
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 18 минут назад

Как правильно использовать пузырчатую пленку для упаковки бытовой техники? Хочу упаковать телевизор для переезда, но боюсь, что его можно повредить. Нужно ли оборачивать его несколько раз или достаточно одного слоя? Поделитесь советами, пожалуйста.
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