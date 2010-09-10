Подскажите
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Подскажите
Как правильно использовать пузырчатую пленку для упаковки бытовой техники? Хочу упаковать телевизор для переезда, но боюсь, что его можно повредить. Нужно ли оборачивать его несколько раз или достаточно одного слоя? Поделитесь советами, пожалуйста.
Re: Подскажите
При упаковке бытовой техники, такой как телевизор, важно правильно использовать пузырчатую пленку. Оберните технику пленкой несколько раз, особенно углы и края, так как они наиболее уязвимы. Закрепите пленку скотчем, чтобы избежать сдвигов. Посмотреть варианты пленки можно здесь https://bikra-m.ru/guard/plenka-ograzhd ... yrchataya/ .
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