Сообщение klonik » Сегодня, 10:16

Как правильно использовать пузырчатую пленку для упаковки бытовой техники? Хочу упаковать телевизор для переезда, но боюсь, что его можно повредить. Нужно ли оборачивать его несколько раз или достаточно одного слоя? Поделитесь советами, пожалуйста.