Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2707
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:16

Как правильно использовать пузырчатую пленку для упаковки бытовой техники? Хочу упаковать телевизор для переезда, но боюсь, что его можно повредить. Нужно ли оборачивать его несколько раз или достаточно одного слоя? Поделитесь советами, пожалуйста.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2706
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:57

При упаковке бытовой техники, такой как телевизор, важно правильно использовать пузырчатую пленку. Оберните технику пленкой несколько раз, особенно углы и края, так как они наиболее уязвимы. Закрепите пленку скотчем, чтобы избежать сдвигов. Посмотреть варианты пленки можно здесь https://bikra-m.ru/guard/plenka-ograzhd ... yrchataya/ .
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