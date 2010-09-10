Покупка авто

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2706
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка авто

Сообщение klonik » 18 минут назад

Добрый день! У меня вопрос к автомобилистам и людям, которые разбираются в автомобилях. Скажите, есть ли на нашем рынке вообще хорошего качества автомобили. Например, что-то американское или корейское? Если вы знаете, где можно приобрести достойный магазин, подскажите?
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