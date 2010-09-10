Покупка авто
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Покупка авто
Добрый день! У меня вопрос к автомобилистам и людям, которые разбираются в автомобилях. Скажите, есть ли на нашем рынке вообще хорошего качества автомобили. Например, что-то американское или корейское? Если вы знаете, где можно приобрести достойный магазин, подскажите?
Re: Покупка авто
Здравствуйте, есть сейчас на нашем рынке автомобили Genesis. Если вы не знаете, то это суббренд компании Hyundai Motor. В модельный ряд входят седаны и кроссоверы. Правда ценник на автомобили довольно-таки высокий и не каждый сможет себе позволить. Многие, кстати, государственные деятели ездят именно на таких автомобилях. Кроме всего есть официальный дилер, вот ссылка на него https://genesis-scsheremetyevo.ru/ . Где можно вам посмотреть какие автомобили вообще предлагаются и в какую стоимость обходиться обслуживание. А так отзывы об этих автомобилях очень хорошие на самом деле и не удивительно на самом деле, ведь они относятся к премиум сегменту. Если вы хотите, можете перейти по ссылке и поближе познакомится с ассортиментом, который предлагает компания Genesis.
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