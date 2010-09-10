Сообщение klonik » Сегодня, 11:47

Добрый день! У меня вопрос к автомобилистам и людям, которые разбираются в автомобилях. Скажите, есть ли на нашем рынке вообще хорошего качества автомобили. Например, что-то американское или корейское? Если вы знаете, где можно приобрести достойный магазин, подскажите?