Сообщение klonik » Сегодня, 12:08

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно купить бордюрный гранит в Москве по выгодной цене? Может быть, какая-нибудь компания предлагает от производителя? Самое главное, чтобы доставка была и недолгая. Если знаете надежную компанию, прошу мне ее порекомендовать.