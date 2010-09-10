Бордюр

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2707
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Бордюр

Сообщение klonik » Сегодня, 12:08

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно купить бордюрный гранит в Москве по выгодной цене? Может быть, какая-нибудь компания предлагает от производителя? Самое главное, чтобы доставка была и недолгая. Если знаете надежную компанию, прошу мне ее порекомендовать.
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