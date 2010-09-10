Бордюр

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2707
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Бордюр

Сообщение klonik » Сегодня, 12:08

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно купить бордюрный гранит в Москве по выгодной цене? Может быть, какая-нибудь компания предлагает от производителя? Самое главное, чтобы доставка была и недолгая. Если знаете надежную компанию, прошу мне ее порекомендовать.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2706
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Бордюр

Сообщение zevc » 44 минуты назад

Добрый день, вы можете приобрести гранитный бордюр в компании «Московский дом камня» https://mdk-stone.ru/granitnyeizdeliya/ ... cii-bordur . У них очень большой выбор на самом деле камня, при чем стоимость очень даже приемлемая. Есть у них доставка в Москву, но также доставляет и в регионы нашей страны. У нас недалеко за пределами Москвы есть дом, и мы тоже заказывали камень в этой компании. Мне очень понравилось, что все необходимые документы качества компания предлагает. Также самое главное, что компания сама осуществляет изготовление и продажу натурального камня без посредников. Это снижает стоимость услуг и гарантирует высокое качество материалов. Если вы хотите недорого, но при этом хорошего качества материал приобрести рекомендую обратиться в «Московский дом камня».
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