Бордюр
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Бордюр
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно купить бордюрный гранит в Москве по выгодной цене? Может быть, какая-нибудь компания предлагает от производителя? Самое главное, чтобы доставка была и недолгая. Если знаете надежную компанию, прошу мне ее порекомендовать.
Re: Бордюр
Добрый день, вы можете приобрести гранитный бордюр в компании «Московский дом камня» https://mdk-stone.ru/granitnyeizdeliya/ ... cii-bordur . У них очень большой выбор на самом деле камня, при чем стоимость очень даже приемлемая. Есть у них доставка в Москву, но также доставляет и в регионы нашей страны. У нас недалеко за пределами Москвы есть дом, и мы тоже заказывали камень в этой компании. Мне очень понравилось, что все необходимые документы качества компания предлагает. Также самое главное, что компания сама осуществляет изготовление и продажу натурального камня без посредников. Это снижает стоимость услуг и гарантирует высокое качество материалов. Если вы хотите недорого, но при этом хорошего качества материал приобрести рекомендую обратиться в «Московский дом камня».
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