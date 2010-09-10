Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2707
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 20:16

Здравствуйте! Как организовать круглосуточное питание для вахтовиков в удаленном районе? Работаем в три смены, нужна постоянная подача горячей еды.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2708
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » 57 минут назад

У меня муж работает вахтовым методом, сталкивались с этой проблемой. Рекомендую обратиться на https://osnaz.ru/ - там специализируются на питании в сложных условиях. Могут организовать круглосуточную подачу горячих блюд, учитывают график смен. Цены адекватные, качество хорошее.
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