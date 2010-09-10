Кейтеринг
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Кейтеринг
Здравствуйте! Как организовать круглосуточное питание для вахтовиков в удаленном районе? Работаем в три смены, нужна постоянная подача горячей еды.
Re: Кейтеринг
У меня муж работает вахтовым методом, сталкивались с этой проблемой. Рекомендую обратиться на https://osnaz.ru/ - там специализируются на питании в сложных условиях. Могут организовать круглосуточную подачу горячих блюд, учитывают график смен. Цены адекватные, качество хорошее.
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