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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2707 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Кейтеринг Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 20:16 Здравствуйте! Как организовать круглосуточное питание для вахтовиков в удаленном районе? Работаем в три смены, нужна постоянная подача горячей еды. Вернуться к началу

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